Accueillez un Escape game : Panique dans l'ISS ! Mercredi 14 décembre, 09h00 Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet Venerque

Entrée sur inscription et selon les restrictions sanitaires

Vous êtes plongé dans l’univers de l’ISS pour une mission de la plus haute importance : sauver Gil ! handicap moteur mi Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet 23, avenue du Mont Frouzi 31810 Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie En partenariat avec l’association Délires d’Encre Un Escape Game est un jeu basé sur la résolution d’énigmes en un temps donné, ici 45 minutes. Le public est immergé dans l’univers de la Station Spatiale Internationale pour une mission de la plus haute importance : sauver Gil ! Ce jeu a été construit avec l’aide du Rectorat de l’Académie Occitanie, du CNES et de l’IRAP pour être adaptable à tous les publics, du collège aux adultes.C’est un jeu pédagogique itinérant, il s’installe au sein même de votre structure tout en gardant l’ambiance immersive de l’ISS.Gestion du stress, cohésion de groupe et communication entre les participants sont des éléments clefs pour réussir à temps sa mission… Bien entendu dans un esprit ludique !L’histoire de cet Escape Game, bien que très numérique, se base sur une nouvelle de Christian Grenier : le passager de la comète (ed. Sedrap).Plus que simple inspiration, Christian a participé à l’élaboration de cette histoire qui entre dans la science-fiction ! Public adolescents – adultes

2022-12-14T09:00:00+01:00

2022-12-14T18:30:00+01:00

