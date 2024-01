Les nuits de la lecture Médiathèque municipale Issigeac, vendredi 19 janvier 2024.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 16:30:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

Organisée pour la troisième année consécutive par le centre national du livre sur proposition du ministère de la culture pour célébrer le plaisir de lire et de réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous, les Nuits de lecture reviennent du 18 au 21 janvier. Cette année, l’édition à pour thème « Le corps ».

Nous vous invitons à venir écouter des histoires et participer à un petit atelier sur ce thème.

Afin de vous recevoir autour d’un chocolat chaud ou d’un potage et de petites douceurs, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la médiathèque.

Médiathèque municipale

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides