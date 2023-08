Rendez-vous des lecteurs Médiathèque municipale Habas Habas, 7 octobre 2023, Habas.

Habas,Landes

Un petit déjeuner des lecteurs sur le thème des arbres. Découvrez la sélection de vos bibliothécaires et partagez vos coups de cœur !

Gratuit.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



A readers’ breakfast on the theme of trees. Discover your librarians’ selection and share your favorites!

Free

Un desayuno de lectores sobre el tema de los árboles. Descubra la selección de los bibliotecarios y comparta sus favoritos

Gratis

Ein Leserfrühstück zum Thema Bäume. Entdecken Sie die Auswahl Ihrer Bibliothekare und teilen Sie Ihre Favoriten!

Kostenlos

