Bébés lecteurs Médiathèque municipale Habas Habas Catégories d’Évènement: Habas

Landes Bébés lecteurs Médiathèque municipale Habas Habas, 4 octobre 2023, Habas. Habas,Landes Une séance pour les tout-petits avec la conteuse Nathalie M’Rica.

Gratuit/Sur réservation..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 11:00:00. EUR.

Médiathèque municipale Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



A session for toddlers with storyteller Nathalie M’Rica.

Free/On reservation. Sesión para niños pequeños con la cuentacuentos Nathalie M’Rica.

Gratuita/Se requiere reserva previa. Eine Veranstaltung für Kleinkinder mit der Erzählerin Nathalie M’Rica.

Kostenlos/mit Reservierung. Mise à jour le 2023-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Habas, Landes Autres Lieu Médiathèque municipale Habas Adresse Médiathèque municipale Habas Ville Habas Departement Landes Lieu Ville Médiathèque municipale Habas Habas latitude longitude 43.57141;-0.9299

Médiathèque municipale Habas Habas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/habas/