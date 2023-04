Le visible et le dicible. Les langages de l’histoire de l’art Médiathèque municipale, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Le visible et le dicible. Les langages de l’histoire de l’art Médiathèque municipale, grande salle, 4 juin 2023, Fontainebleau. Le visible et le dicible. Les langages de l’histoire de l’art Dimanche 4 juin, 14h00 Médiathèque municipale, grande salle Les boursiers du sujet annuel du Centre allemand d’histoire de l’art animeront une table ronde sur le thème « Le visible et le dicible. Les langages de l’histoire de l’art ». Grâce à la variété des sujets traités par les jeunes chercheurs du centre, la thématique sera abordée de manière diachronique et transdisciplinaire. Les réflexions porteront majoritairement sur les fonctions spécifiques du discours pour mettre en exergue les propriétés esthétiques et historiques des œuvres d’art, sur les interdépendances entre image et texte, ainsi que sur la pratique de la critique d’art.

Evénement organisé en partenariat avec le Centre Allemand d'Histoire de l'Art (DFK) de Paris

Médiathèque municipale, grande salle
15 Rue Royale, 77300 Fontainebleau

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

