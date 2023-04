Splendeurs et misères de la gravure sur bois. Histoire(s) et atelier pratique Médiathèque municipale, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Splendeurs et misères de la gravure sur bois. Histoire(s) et atelier pratique Médiathèque municipale, grande salle, 3 juin 2023, Fontainebleau. Splendeurs et misères de la gravure sur bois. Histoire(s) et atelier pratique Samedi 3 juin, 14h30 Médiathèque municipale, grande salle Entrée libre dans la limite des places disponibles Apparue à la fin du XIVe siècle, la gravure sur bois a longtemps oscillé entre artisanat et art. L’atelier veut inviter à une (re)découverte de cette technique particulière de l’estampe à travers ses usages et ses aléas historiques. La première partie de l’atelier sera consacrée à une présentation historique des différentes évolutions de la technique à partir d’exemples concrets, dont des pièces historiques des collections patrimoniales de l’INHA. Elle sera suivie d’un moment de pratique où les participants seront invités à graver et imprimer un motif de leur choix. Médiathèque municipale, grande salle 15 Rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

