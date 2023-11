Projection – collection résidences royales européennes Médiathèque Municipale Gramat, 1 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Dans le cadre du réseau Micro-Folie – animation numérique

Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes à travers d’un écran géant

350 œuvres et objets

A l’espace Micro-Folie, au 2ème étage de la médiathèque.

Samedi 2023-11-01 10:00:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

Médiathèque Municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



As part of the Micro-Folie network – digital animation

Rediscover the history of Europe and its sovereigns, from Louis XIV to Sissi, from the kings of Spain to the Russian tsars, on a giant screen

350 works and objects

In the Micro-Folie area, on the 2nd floor of the media library

En el marco de la red Micro-Folie – animación digital

Redescubra la historia de Europa y de sus soberanos, de Luis XIV a Sissi, de los reyes de España a los zares rusos, a través de una pantalla gigante

350 obras y objetos

En el espacio Micro-Folie, en la 2ª planta de la biblioteca multimedia

Im Rahmen des Netzwerks Micro-Folie – digitale Animation

Entdecken Sie die Geschichte Europas und seiner Herrscher, von Ludwig XIV. bis Sissi, von den spanischen Königen bis zu den russischen Zaren, auf einem riesigen Bildschirm neu

350 Kunstwerke und Objekte

Im Raum Micro-Folie, im 2. Stock der Mediathek

Mise à jour le 2023-10-29 par OT Vallée de la Dordogne