DANS LE CHAUDRON DES SORCIÈRES ! Médiathèque municipale Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’Évènement: Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle

DANS LE CHAUDRON DES SORCIÈRES ! Médiathèque municipale, 6 mai 2023, Gerbéviller Gerbéviller. Gerbéviller ,Meurthe-et-Moselle , Gerbéviller DANS LE CHAUDRON DES SORCIÈRES ! 4 Rue Maurice Barrés Médiathèque municipale Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Médiathèque municipale 4 Rue Maurice Barrés

2023-05-06 09:30:00 09:30:00 – 2023-05-06 14:00:00 14:00:00

Médiathèque municipale 4 Rue Maurice Barrés

Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle Gerbéviller . Sortie nature accompagnée par Hughes Pérard, cuisinier de plantes sauvages. Après la découverte et la cueillette des plantes utilisées par les sorcières, nous préparerons des potions et des plats magiques, que nous dégusterons ensemble ! Prévoir de bonnes chaussures.

Inscription nécessaire à la médiathèque, mediatheque@gerbeviller.fr ou sur la page fb de la médiathèque. +33 3 83 42 71 58 Médiathèque de Gerbéviller

Médiathèque municipale 4 Rue Maurice Barrés Gerbéviller

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Gerbéviller Adresse Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Médiathèque municipale 4 Rue Maurice Barrés Ville Gerbéviller Gerbéviller Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Médiathèque municipale 4 Rue Maurice Barrés Gerbéviller

Gerbéviller Gerbéviller Gerbéviller Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerbeviller gerbeviller/

DANS LE CHAUDRON DES SORCIÈRES ! Médiathèque municipale 2023-05-06 was last modified: by DANS LE CHAUDRON DES SORCIÈRES ! Médiathèque municipale Gerbéviller 6 mai 2023 4 Rue Maurice Barrés Médiathèque municipale Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Médiathèque municipale Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Gerbéviller Gerbéviller Meurthe-et-Moselle