Complexe(s) Médiathèque municipale Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze, 2 décembre 2023, Labarthe-sur-Lèze.

Complexe(s) Samedi 2 décembre, 14h30 Médiathèque municipale Françoise Giroud Entrée libre

« COMPLEXE(S) » c’est l’histoire d’Iris et Clémentine, l’une grande, l’autre petite, l’une blonde, l’autre brune. Elles nous racontent leurs souvenirs d’enfance, leurs histoires familiales, d’amitiés, de rivalités, de complicités, de jalousie et parfois d’humiliation. Toutes ces petites histoires qui les ont construites, en tant qu’adultes et en tant que femmes : des fées sur leur berceau aux gouters d’anniversaires, de l’élection de délégués à la rentrée au collège, toutes ces étapes de la vie où elles se sont confrontées au regard des autres et à la norme.

Médiathèque municipale Françoise Giroud 8, rue des Écoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

