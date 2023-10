SOUS MON TOIT Médiathèque Municipale François Mitterrand Bassens, 17 novembre 2023, Bassens.

SOUS MON TOIT Vendredi 17 novembre, 20h00 Médiathèque Municipale François Mitterrand Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles (80 personnes)

« Entre décembre 2017 et mars 2018, nous avons hébergé sous notre toit un jeune homme réfugié. La première nuit, j’avais peur. Je n’ai pas dormi. Par réflexe j’ai écrit. De là, j’ai tenu comme un journal de bord de ces moments que nous avons partagés ensemble. Pas seulement pour en garder une trace mais pour dire : en fait, c’est facile. Pour partager cette expérience, pour donner envie de tendre la main. Tendre la main, ça ne devrait pas être si compliqué. Si ? Ce sont ces textes que je me propose de vous lire et puis après, on en discute. »

Cette lecture s’inscrit également dans le programme « Hors-jeu / En Jeu » de la Ligue de l’Enseignement.

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec la Compagnie des Petites Secousses.

