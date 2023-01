Exposition « La saga du français » Médiathèque municipale espace Boris-Vian, 03100 Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Exposition « La saga du français » Médiathèque municipale espace Boris-Vian, 03100 Montluçon, 1 mars 2023, Montluçon. Exposition « La saga du français » 1 – 3 mars Médiathèque municipale espace Boris-Vian, 03100 Montluçon

Entrée libre, individuelle, groupes, collectivités

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Cette exposition qui retrace les origines de la langue française, est destinée à un large public, français ou non. Peu à peu, au cours du Moyen-Âge, ce que l'on appelle aujourd'hui l'ancien français a remplacé le latin. Pourquoi ? L'exposition raconte les origines, l'évolution et la richesse de la langue française.

2023-03-01T14:00:00+01:00

2023-03-03T18:30:00+01:00 ©CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

