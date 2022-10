Atelier conférence cuisine zéro déchet à Englos Médiathèque municipale Englos Englos Catégories d’évènement: Englos

Atelier conférence cuisine zéro déchet à Englos
Vendredi 14 octobre, 19h00
Médiathèque municipale Englos

Gratuit, sur inscription

Atelier conférence cuisine zéro déchet à Englos dans le cadre des Nuits des bibliothèques
Médiathèque municipale Englos
22 rue Paul Procureur 59320 Englos

Pendant une conférence/démonstration, la cheffe Cécile Michel donne toutes ses astuces et ses recettes anti gaspi ! Le but est que chacun reparte avec des actions concrètes et faciles à mettre en place dans son quotidien. A la fin de la conférence nous prévoyons un temps pour faire un apéro 100% maison et zéro déchet tous ensemble. Tout public

