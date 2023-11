A la rencontre d’un auteur voyageur : Caroline Thirion Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga, 24 novembre 2023, Le Fauga.

A la rencontre d’un auteur voyageur : Caroline Thirion Vendredi 24 novembre, 18h00 Médiathèque municipale du Fauga Entrée gratuite

Caroline Thirion est une photographe, autrice et réalisatrice indépendante belge. En 2018, elle réalise son premier documentaire (52’) en RD Congo : “Mbudha, la source des chimpanzés” produit par Gedeon Programmes et diffusé sur Ushuaïa TV. Le film a été sélectionné et primé en festivals à de nombreuses reprises. Elle a également co-réalisé le webdocumentaire « En son âme et conscience » sur la dernière mine d’or – et site le plus pollué – de France (bourse SCAM, et lauréat du Festival du film d’environnement de Paris), ainsi que le récent webdocumentaire “Sur les pas des kadogos, les enfants-soldats de L-D Kabila, 25 ans plus tard” (finaliste du Visa d’or numérique au festival Visa pour l’Image 2022). “Idjanga, la forêt aux gorilles“, tourné au Gabon en 2021, est son second film.

Médiathèque municipale du Fauga 1 place de la Halle Le Fauga 31181

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

