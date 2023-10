La ronde de Brueghel Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga, 8 novembre 2023, Le Fauga.

La ronde de Brueghel 8 novembre – 20 décembre Médiathèque municipale du Fauga Entrée libre

Promenez-vous au milieu de tableaux réalisés par de grands peintres qui mettent en scène des jeux, des jouets et devenez acteur. Le peintre, dans son tableau, nous tend une image du jeu et de la vie. Cette exposition vous convie à cette découverte artistique et ludique. Entrez dans la ronde avec Brueghel, Cézanne, Picasso… Glissez vous, dans la peau de l’artiste ou du sujet et sans attendre, faites vos jeux.

Médiathèque municipale du Fauga 1 place de la Halle Le Fauga 31181 Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-12-20T13:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00