Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fauga

Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque municipale du Fauga, 23 décembre 2022, Le Fauga. Exposition – Ciel, miroir des cultures 23 décembre 2022 – 8 février 2023 Médiathèque municipale du Fauga

Entrée libre

Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges, les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques. Médiathèque municipale du Fauga 1 place de la Halle Le Fauga 31181 Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie L’observation de la voute céleste peut-être le point de départ de multiples approches : scientifique, artistique, philosophique… Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques. Public adolescent et adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T13:00:00+01:00

2023-02-08T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Fauga Autres Lieu Médiathèque municipale du Fauga Adresse 1 place de la Halle Le Fauga 31181 Ville Le Fauga Age minimum 13 Age maximum 121 lieuville Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga Departement Haute-Garonne

Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fauga/

Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque municipale du Fauga 2022-12-23 was last modified: by Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque municipale du Fauga Médiathèque municipale du Fauga 23 décembre 2022 Le Fauga Médiathèque municipale du Fauga Le Fauga

Le Fauga Haute-Garonne