Exposition – La recette d’un livre Médiathèque municipale d’Eaunes Eaunes, 5 janvier 2024 12:00, Eaunes.

Exposition – La recette d’un livre 5 janvier – 24 février 2024 Médiathèque municipale d’Eaunes Entrée libre

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres. De la création d’une histoire, en passant par l’impression jusqu’au livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque ! Comment auteur et illustrateur se partagent-ils les tâches ? A quoi servent les annotations sur les couvertures ? Où trouver des livres ?

Cette exposition répond à toutes ces questions et bien plus encore. Suivez notre chef cuisinier Libris et venez goûter à la formidable aventure qu’est la connaissance d’un livre !

Public enfant et adolescent

Médiathèque municipale d’Eaunes 785, avenue de la Mairie 31600 Eaunes Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 23 22 http://www.mediatheque-eaunes.fr/ http://mairie-eaunes.fr/mediatheque/;https://www.facebook.com/mediaeaunes/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.23.23.22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T13:00:00+01:00 – 2024-01-05T18:00:00+01:00

2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T13:00:00+01:00

exposition métiers