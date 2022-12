Exposition – Les abécédaires d’Anne Bertier Médiathèque municipale d’Eaunes Eaunes Catégories d’évènement: Eaunes

Entrée libre

Un voyage à travers l’imaginaire à travers trois abécédaires contemporains handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel pi;hi;mi;vi Médiathèque municipale d’Eaunes 785, avenue de la Mairie 31600 Eaunes Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie

05 62 23 23 22 http://www.mediatheque-eaunes.fr/ http://mairie-eaunes.fr/mediatheque/;https://www.facebook.com/mediaeaunes/ Cette exposition regroupe trois abécédaires de l’artiste Anne Bertier sous forme de petits tableaux. En se rencontrant ces abécédaires font dialoguer jeux de constructions graphiques, poésie, et musicalité. Une bibliographie complète l’exposition. Outre les livres d’Anne Bertier, sont proposés d’autres abécédaires présents dans l’édition de livres jeunesse. Une telle diversité reflète la richesse de cette thématique. Des animations sont possibles sous forme d’approches ludiques autour de la découverte des lettres de l’alphabet : ateliers de dessin, de peinture ou de sculpture, ateliers d’écriture. Tout public

