HEURES DU CONTE 15 et 16 décembre Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Entrée libre

Pour leurs premières fêtes de Noël, dans la cabane aux rêves, venez partager des lectures animées de comptines et jeux de doigts.

Offrons leurs des mots et des chansons qui leurs rappelleront éternellement cette période magique qu’est Noël (animations gratuites et ouvertes à tous, abonnés et non abonnés) :

* Vendredi 15 décembre à 18h

* Samedi 16 décembre à 11h

Pour une bonne organisation, merci de réserver à l’avance la séance.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud

