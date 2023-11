Les Petits champions de la lecture Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Wervicq-Sud Les Petits champions de la lecture Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud, 13 décembre 2023, Wervicq-Sud. Les Petits champions de la lecture 13 décembre 2023 – 17 janvier 2024 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Ce concours est organisé sous le haut patronage du ministre de l’Éducation nationale et invite les enfants des classes de CM1/CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre étapes : le gagnant de chaque groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une grande finale nationale organisée au mois de juin à Paris. Pour les enfants qui hésitent, une sélection de documents sera proposé pour choisir le texte qu’ils liront. Le groupe participant bénéficiera également d’un atelier animé par un comédien Antoine de l’association Le Fil et la Guinde pour se préparer à cette première étape le samedi 13 janvier 2024 après midi. Le mercredi 17 janvier 2024, jour de la première étape du défi, les enfants liront le texte de leur choix face à un jury composé de 3 personnes minimum. La date limite pour s’inscrire est le mercredi 13 décembre 2023. La participation est libre quelque soit le domicile et l’inscription à la médiathèque n’est pas obligatoire. Le dossier d’inscription est disponible par mail mediatheque@wervicq-sud.com sur demande ou à retirer en médiathèque aux heures d’ouverture (mardi 16h-18h; mercredi 10h-12h/14h-18h; vendredi 15h-18h; samedi 10h-12h/14h-17h) Les enfants, partagez avec nous vos coups de coeur !! Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@wervicq-sud.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

