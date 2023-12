HEURE DU CONTE Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Wervicq-Sud HEURE DU CONTE Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud, 13 décembre 2023, Wervicq-Sud. HEURE DU CONTE Mercredi 13 décembre, 11h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud sans inscription Pour les plus de 3 ans. Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T11:00:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00

2023-12-13T11:00:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00 Heure du conte lecture © mairie de Wervicq-Sud Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Adresse 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Ville Wervicq-Sud Departement Nord Age min 3 Age max 8 Lieu Ville Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud latitude longitude 50.773013;3.048191

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/