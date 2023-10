JUNE BUG, Electro Toy Set Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud, 18 novembre 2023, Wervicq-Sud.

JUNE BUG, Electro Toy Set Samedi 18 novembre, 17h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nombre de place limité, inscription conseillée

June Bug a troqué ses amplis et ses batteries le temps d’un concert bricolé et intimiste pour vous présenter leur dernier album « Fearless ». Aidé d’un toy/jouet piano, de cloches, de mégaphones, d’une guitare et d’une petite boîte à rythme, le groupe vous réserve un ensemble acoustique adapté aux plus jeunes.

Concert organisé dans le cadre du Festival LIVE ENTRE LES LIVRES édition Nord avec l’association DYNAMO

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}] [{« link »: « http://www.liveentreleslivres.fr/accueil »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

concert musique

© JUNE BUG