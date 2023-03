Spectacle UN TRES BEAU JOUR Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Spectacle UN TRES BEAU JOUR Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, 24 mars 2023, Wervicq-Sud. Spectacle UN TRES BEAU JOUR 24 et 25 mars Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Gratuit, sur réservation A l’occasion de la semaine nationale de la langue française qui coincide avec celle de la petite enfance, et dans le cadre de l’opération Premières Pages*, la médiathèque municipale en partenariat avec la médiathèque départementale du Nord, vous invitent à prendre le temps de profiter d’un beau spectacle, pour les petits, les tout-petits, les tout tout-petits…et les adultes aussi. Un très beau jour, c’est comme une musique aux dessus de nos berceaux. Les mots chantent alors qu’ils sont encore mystère… Les mots nous enchantent, c’est ainsi depuis bien longtemps. Des broderies comme des tableaux se dévoilent au gré de poèmes, chants, musiques… Une création musicale et poétique de Marie-France Painset de 40 minutes pour accueillir le tout-petit et la vie. *Premières Pages est un dispositif national gratuit d’éveil au livre et à la lecture pour les enfants de 0/3 ans et leurs familles ou les professionnels de la petite enfance. Depuis 2015, le Département du Nord, accompagné par l’État, s’est engagé dans la démarche par le biais de la Médiathèque départementale du Nord. Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

