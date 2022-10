Spectacle POUSSE, LA PUISSANCE DES SAXIFRAGES Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’évènement: Nord

Spectacle POUSSE, LA PUISSANCE DES SAXIFRAGES Vendredi 14 octobre, 18h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud

Gratuit sur inscription

Histoire d’une plante envahissante… handicap moteur mi Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France Adam est un humain comme tant d’autres, qui aime l’ordre, le contrôle et qui n’a que deux mots à la bouche : « À moi ! ». Un jour il plante chez lui une graine de « fleur animale », celle-ci va pousser et peu à peu envahir son territoire. Il aura beau essayer de tout couper, de tout ranger, la plante va croître encore et encore. Il va alors se tisser une nouvelle relation entre eux, loin des contrôles et des peurs. DISTRIBUTION

Conception : Hugo Debouzy et Margaux Darloy

Interprétation : Olivier Grave et Priscila Da Costa

Création plastique : Margaux Darloy

Création musicale : Diego Leiva Production : Cie Les Lucioles s’en mêlent

Coproduction : Le Pharos – Ville d’Arras

Soutiens : Le Fil et la Guinde & la Ville de Wervicq-Sud, Association Porte-Mine En partenariat avec l’association LE FIL ET LA GUINDE dans le cadre des NUITS DES BIBLIOTHEQUES et du festival PAS CAP ?!

