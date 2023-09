Itinéraire de création Médiathèque municipale de Villeneuve-lès-Bouloc – Espace Pierre Saury Villeneuve-lès-Bouloc, 23 septembre 2023, Villeneuve-lès-Bouloc.

Itinéraire de création 23 septembre – 13 décembre Médiathèque municipale de Villeneuve-lès-Bouloc – Espace Pierre Saury Entrée gratuite, les visites guidées du samedi 7 octobre entre 14h et 17h sont sur inscription

L’exposition « Itinéraire de création, du livre au vivant » plonge le spectateur au coeur de l’aventure qu’est la création avec un focus sur l’adaptation de livres et d’albums jeunesse à la scène.

Dans une scénographie originale de bois et de carton, la Compagnie Rouges les Anges a créé une exposition qui ouvre ses coulisses, met en lumière les grandes étapes de création et les liens avec la littérature jeunesse.

Médiathèque municipale de Villeneuve-lès-Bouloc – Espace Pierre Saury Place de la mairie 31620 Villeneuve lès Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:30:00+02:00 – 2023-09-23T13:00:00+02:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:30:00+01:00