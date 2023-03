Atelier jonglage Micro-Folie Médiathèque municipale de Soustons, 13 mai 2023, Soustons.

Atelier jonglage Micro-Folie Samedi 13 mai, 10h30 Médiathèque municipale de Soustons Atelier tout public, parents-enfants dès 8 ans ou adolescents seuls dès 12 ans. 12 personnes maximum, inscription obligatoire !

Atelier de jonglage animé (en extérieur si beau temps, sinon dans l’espace détente de la salle de spectacle) par Frédéric Pradal, alias Gorki, de la compagnie Encore Qui. Le jongleur jouera dans l’après-midi le spectacle Les Balles Populaires, s’appuyant sur les oeuvres du musée numérique Micro-Folie. Animation proposée dans le catalogue des Micro-Festivals (voir site de La Villette).

Inaugurée en septembre 2020, la médiathèque de Soustons propose une collection riche de 27 000 documents (livres romans et documentaires, livres audio, BD/mangas, disques vinyles/Platines/CD pour enfants, jeux de société et vidéo, tablettes /liseuses, etc) à ses usagers, ainsi que des animations en tous genres (ateliers numériques, ateliers créatifs, ateliers d'écriture, découvertes et tournois JV, Heures du Conte, séances ludothèque, spectacles pour enfants, réalité virtuelle, etc). L'inscription à la médiathèque et les animations sont gratuites pour TOUS. En septembre 2021, la médiathèque accueille en ses lieux la première Micro-Folie des Landes. En effet, les 2 axes forts de cette structure sont : l'art et le numérique ! L'espace culturel Roger Hanin, comprenant également une grande salle de spectacle, se veut être un endroit agréable, convivial, ouvert à tous, un lieu de découvertes et d'expérimentation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Frédéric Pradal (Compagnie Encore Qui)