Atelier théâtre avec la Cie Les Histoires de l’Oncle Will Médiathèque Municipale de Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing, 9 septembre 2023, Souppes-sur-Loing.

Atelier théâtre avec la Cie Les Histoires de l’Oncle Will Samedi 9 septembre, 14h30 Médiathèque Municipale de Souppes-sur-Loing À partir de 14 ans. Nombre de places limité, inscription requise au préalable auprès de la médiathèque.

Par la magie du théâtre de tréteaux, notre troupe en résidence d’artistes à Souppes, à la fois chanteurs, danseurs et musiciens vous emmènent dans l’univers riche et passionnant de William Shakespeare, dit « l’Oncle Will », avec des chansons, du conte, de la danse, des combats et de la musique. À travers cet atelier, venez vous initier au métier de comédien et vous amusez à jouer !

Médiathèque Municipale de Souppes-sur-Loing Rue Michel Servet 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ https://www.souppes.fr/vie-culturelle-et-associative/vie-culturelle/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 29 70 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 57 99 69 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-souppes.fr »}] La Médiathèque dispose d’un fonds de 10 000 documents.

Retrouvez dans l’espace Adultes : des romans, des documentaires, des livres audio, des BD, des DVD et CD ainsi que des livres en gros caractères.

Un grand espace est réservé aux enfants et aux ados. Ils pourront y découvrir de nombreux albums, des BD et mangas, des documentaires et des romans.

2 ordinateurs sont mis à disposition des usagers; Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T15:30:00+02:00

©Cie Les Histoires de l’Oncle Will