Exposition – Jeux de mômes 16 janvier – 16 mars 2023 Médiathèque municipale de Salies-du-Salat

Entrée libre

Une exposition interactive et ludique qui stimule les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant

Médiathèque municipale de Salies-du-Salat Halle des Marchands 31260 Salies-du-Salat Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

Cette exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid, permet de stimuler et de développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant.

« Jeux de mômes » se base sur les univers de deux albums jeunesse : Passe-Passe et Dessus-Dessous. (Scénario : Delphine Cuveele ; dessin : Dawid).

Passe-Passe : Prenez une fillette taquine, une grand-mère guillerette et un drôle de papillon. Lancez-les dans une aventure échevelée, vous obtiendrez un cocktail tendre et émouvant qui apprivoise l’absence. Un tour de Passe-Passe où tout ce qui disparaît n’est jamais vraiment perdu.

Dessus-Dessous : Voila une histoire rocambolesque et pleine d’humour, la bataille entre un père qui tente de se débarrasser d’une taupe qui ravage son jardin et les enfants qui mettent tout en œuvre pour sauver l’animal. Les auteurs mettent en scène à la fois la vie des humains, Dessus, et la vie animale souterraine, Dessous.

Public enfant



