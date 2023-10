La laïcité, parlons-en ! Médiathèque municipale de Saint-Jean Saint-Jean, 4 novembre 2023, Saint-Jean.

La laïcité, parlons-en ! 4 novembre – 21 décembre Médiathèque municipale de Saint-Jean Entée libre

Intimement liée à notre histoire, la laïcité est, pour chacun d’entre nous, garante de liberté, d’égalité, de respect mutuel. Voilà pourquoi il est important d’en comprendre les principes et de la faire vivre au quotidien.

Cette exposition, support d’échanges et de réflexion, est soutenue par : l’Observatoire de la laïcité, le Ministère de l’éducation nationale (DGESCO, Académie de Créteil et Académie de Lyon), le Ministère de la Justice, la DRJSCS (Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France) et la Préfecture de Seine-Saint-Denis.

Médiathèque municipale de Saint-Jean 33 ter Route d’Albi – 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie 05 32 09 67 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00