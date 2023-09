Cet évènement est passé Présentation trésors médiévaux numérisés à la Médiathèque Médiathèque municipale de Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Présentation trésors médiévaux numérisés à la Médiathèque Médiathèque municipale de Saint-Étienne Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne. Présentation trésors médiévaux numérisés à la Médiathèque Samedi 16 septembre, 16h00 Médiathèque municipale de Saint-Étienne Entrée libre Trésors médiévaux numérisés présentés à la Médiathèque Médiathèque municipale de Saint-Étienne 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477430951 https://mediatheques.saint-etienne.fr Médiathèque publique classée parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Médiathèque municipale de Tarentaize Saint-Étienne Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Médiathèque municipale de Saint-Étienne Adresse 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne Departement Loire Lieu Ville Médiathèque municipale de Saint-Étienne Saint-Étienne latitude longitude 45.435884;4.38151

Médiathèque municipale de Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/