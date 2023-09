Exposition – Les fables de Jean de la Fontaine Médiathèque municipale de Roquettes Roquettes Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roquettes Exposition – Les fables de Jean de la Fontaine Médiathèque municipale de Roquettes Roquettes, 3 octobre 2023, Roquettes. Exposition – Les fables de Jean de la Fontaine 3 octobre – 29 novembre Médiathèque municipale de Roquettes Entrée libre Cette exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir les fables « animalières » connues ou moins connues de Jean de La Fontaine. De nombreux illustrateurs se sont appropriés ces fables. Il paraissait naturel de compléter cette exposition avec des affiches éditées par le musée Jean de La Fontaine, à Château-Thierry, ville natale du fabuliste. Ainsi, pour enrichir ces œuvres intemporelles se côtoient des miniatures indiennes du début du XIXème siècle, des dessins de Benjamin Rabier ou ceux plus récents d’Amato Soro. Tout public, à partir de 4 ans. Médiathèque municipale de Roquettes Allée des Sports 31120 Roquettes Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 72 28 79 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

