Seine-et-Marne Ateliers en bibliothèque Médiathèque Municipale de Presles-en-Brie Presles-en-Brie, 18 juillet 2023, Presles-en-Brie. Ateliers en bibliothèque Mardi 18 juillet, 10h00 Médiathèque Municipale de Presles-en-Brie gratuit- sur inscription ATELIERS créatifs en bibliothèques avec Marie Poirier, auteure-illustratrice autour du pop-up, des cartes mobiles et pochoirs Médiathèque Municipale de Presles-en-Brie 3 rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie Presles-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

