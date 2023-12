Exposition – Vive l’eau ! Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux, 5 janvier 2024, Nailloux.

Exposition – Vive l’eau ! 5 janvier – 24 février 2024 Médiathèque municipale de Nailloux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T15:00:00+01:00 – 2024-01-05T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T14:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00

Cette exposition pédagogique traite de l’exploitation actuelle de l’eau dans le monde et cherche ainsi à sensibiliser les citoyens sur l’importance de sa bonne gestion.

Depuis le début du 20ème siècle, la population mondiale a triplé et les pressions exercées sur l’eau sont de plus en plus fortes. Sur la planète, une personne sur quatre n’a pas accès à l’eau potable. La situation va s’aggravant, pourtant les solutions technologiques existent…

La surexploitation et la dégradation des fleuves et des nappes souterraines du globe ont dramatiquement réduit les réserves d’eau douce. Il est devenu vital de limiter le gaspillage et la pollution de l’eau. Cette gestion nécessite l’éducation et l’implication de tous.

Tout public

Médiathèque municipale de Nailloux 2, rue Erik Satie, Nailloux Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.66.10.46 »}]

eau pollution