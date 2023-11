Maël Goldwaser Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Nailloux Maël Goldwaser Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux, 1 décembre 2023, Nailloux. Maël Goldwaser Vendredi 1 décembre, 19h00 Médiathèque municipale de Nailloux Entrée libre Comment trouver sa propre personnalité musicale à travers les formes traditionnelles du flamenco, si souvent jouées et revisitées?

La soleá, la bulería, la petenera ou la taranta… Tous ces styles qui font l’âme du flamenco. Telle est la question posée par Maël Goldwaser au cours de son solo. À travers ses compositions, il ne cherche pas à reconstituer un flamenco historique mais propose une musique singulière qui s’appuie sur la rigueur d’une tradition musicale pour se déployer. Médiathèque municipale de Nailloux 2, rue Erik Satie, Nailloux Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 66 10 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:30:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:30:00+01:00 guitare flamenco Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Nailloux Autres Lieu Médiathèque municipale de Nailloux Adresse 2, rue Erik Satie, Nailloux Ville Nailloux Departement Haute-Garonne Age max 121 Lieu Ville Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux latitude longitude 43.360247;1.619627

Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nailloux/