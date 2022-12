Exposition – Les vaches, histoires à ruminer Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nailloux

Exposition – Les vaches, histoires à ruminer
7 janvier – 28 février 2023
Médiathèque municipale de Nailloux

Entrée libre

La vache, symbole de paix et d’abondance sur tous les continents, vous livre ici tous ses secrets ! handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Médiathèque municipale de Nailloux 2, rue Erik Satie, Nailloux Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie Dans un décor bucolique où fleurissent d’énormes marguerites, notre amie la Vache, imposante et nonchalante expose ses atours. Symbole de paix et d’abondance sur tous les continents, vous ne pourrez résister bien longtemps au charme de ce sympathique bovidé ! La vache livre ici tous ses secrets : comment elle est constituée, le déroulement de son existence, sa production laitière ainsi que tous les autres produits qu’elle génère. Un petit questionnaire clôture cette balade. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T09:00:00+01:00

2023-02-28T18:00:00+01:00

