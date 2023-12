Les châteaux forts Médiathèque municipale de Montgiscard Montgiscard, 3 janvier 2024 13:00, Montgiscard.

Les châteaux forts 3 – 29 janvier 2024 Médiathèque municipale de Montgiscard Entrée libre

La France est le pays des mille châteaux et ces constructions qui ont traversé les siècles fascinent toujours autant les petits comme les grands. Aussi la Médiathèque départementale propose une visite au cœur du château fort, trésor d’architecture et d’histoire. Jadis « maison forte », puis château en bois, donjon fortifié par d’épaisses murailles, aujourd’hui site touristique incontournable, le château fort n’en finit pas de nous interroger ! Au Moyen Âge, quels étaient ces bâtisseurs de l’ombre qui ont réussi à ériger ces imposants édifices ? Derrière ces vastes murs, comment s’organisait la vie quotidienne des chevaliers, quelles étaient leurs distractions ? Comment se déroulait un tournoi ?… Autant de questions auxquelles répond cette exposition qui retrace également la lente évolution, la gloire puis le déclin de ces bâtiments seigneuriaux. Cette incursion dans le temps mêle enluminures médiévales aux dessins explicatifs et aux photographies, pour mieux appréhender toute la richesse de ce patrimoine amoureusement conservé.

Médiathèque municipale de Montgiscard Place de l’Esplanade 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.81.17.76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00

2024-01-29T16:00:00+01:00 – 2024-01-29T18:00:00+01:00

