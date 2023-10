L’égalité filles-garçons c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi..! Médiathèque municipale de Montgiscard Montgiscard, 11 novembre 2023, Montgiscard.

L’égalité filles-garçons c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi..! 11 novembre 2023 – 1 janvier 2024 Médiathèque municipale de Montgiscard Entrée libre

L’exposition ‘L’égalité filles-garçons c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi..! donne des informations relatives à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et aux entraves auxquels ils peuvent être confrontés en raison des discriminations de genre.

Avec des personnages de bande dessinée qui s’interrogent, s’étonnent et s’indignent, des devinettes, des mises en situation humoristiques et des propositions d’action, cette exposition conçue sous un mode interactif interpelle directement les enfants et facilite le dialogue avec les adultes susceptibles de la leur présenter.

Cette exposition s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Réalisée par Adéquations et illustrée par Pénélope Paicheler, elle met en avant la CIDE comme outil précieux pour protéger les enfants, améliorer leurs conditions de vie et favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.

Médiathèque municipale de Montgiscard Place de l'Esplanade 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2024-01-01T16:00:00+01:00 – 2024-01-01T18:00:00+01:00

égalité citoyenneté