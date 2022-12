La citoyenneté Médiathèque municipale de Montgiscard Montgiscard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La citoyenneté 6 janvier – 22 février 2023 Médiathèque municipale de Montgiscard

A travers de nombreux panneaux illustrés de textes, dessins, affiches et photos d'époque, cet outil pédagogique aborde la création de la citoyenneté française, présente les textes fondateurs, les devises et symboles de la République. Elle retrace également les épreuves historiques traversées par la France depuis la naissance de ce concept. L'exposition aborde aussi l'émergence de l'Union Européenne, ses états membres et ses institutions. En outre, elle parle du devoir de mémoire, de la nécessité de préserver la paix, de la vie démocratique du citoyen : éducation à la Défense, règles de Vivre Ensemble, esprit de Solidarité… Enfin, un inventaire chronologique clôture cette exposition et rappelle au citoyen du XXIème siècle, les dates nécessaires à sa compréhension. Public adolescent et adulte

2023-01-06T17:00:00+01:00

2023-02-22T18:00:00+01:00

