Atelier d’écriture Médiathèque municipale de Maubeuge, 15 mars 2023, Maubeuge. Atelier d’écriture Mercredi 15 mars, 09h00 Médiathèque municipale de Maubeuge Animation à destination des élèves du collège Vauban Un classe du Collège Vauban se voit offrir un atelier d’écriture autour des dix mots animé par l’association Secteur 7. Médiathèque municipale de Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

