Occitanie, le miroir du Monde 4 décembre 2023 – 16 février 2024 Médiathèque municipale de Marquefave Entrée libre

Cette exposition photographique vous convie au plus grand voyage qui soit : un tour du monde à travers les plus magnifiques décors naturels d’Occitanie, qu’une situation géographique peu commode et des mesures de protection ont préservé de notre impact. L’Occitanie, aussi étonnant que cela puisse paraître, contient la planète entière dans toute sa splendeur et sa diversité. Chaque panneau de cette vaste région de France expose le visuel d’un paysage, d’un animal emblématique, d’une espèce botanique…avec en contrepoint l’évocation de son double, situé quelque part de l’autre côté du Monde. Une sélection de documents multi support, proposée par la Médiathèque Départementale, accompagne l’exposition.

Médiathèque municipale de Marquefave Rue François Mitterrand 31390 Marquefave Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-04T13:30:00+01:00 – 2023-12-04T17:30:00+01:00

2024-02-16T08:45:00+01:00 – 2024-02-16T12:00:00+01:00