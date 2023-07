Visite inédite de la médiathèque de Mâcon Médiathèque municipale de Mâcon Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Saviez-vous que la médiathèque abritait près de 80 000 documents anciens, rares ou précieux ? Depuis 1828, année d’ouverture de la bibliothèque municipale à Mâcon, de nombreux trésors ont rejoint les collections : manuscrits, éditions originales, gravures, archives, bibliophilie contemporaine, etc. De l’acquisition à la conservation, entrez dans les réserves pour connaître toutes les étapes du parcours d’un document patrimonial.

Partage et transmission sont aussi au cœur des missions des bibliothécaires. Comment construire une exposition ? Comment permettre la consultation d’ouvrages numérisés ? Comment faire vivre en ligne ces richesses insoupçonnées ? Découvrez tous les aspects de ce travail de valorisation qui conjugue passé, présent et futur.

