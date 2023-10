Exposition – Laïcité et République Médiathèque municipale de Labège Labège, 16 novembre 2023, Labège.

La laïcité est devenue depuis 1905 le fondement de l’égalité républicaine. Elle est inscrite dans la Constitution française : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale… Elle respecte toutes les croyances. ». Depuis 25 ans en France, le débat sur la laïcité a refait surface. Il s’impose, non pour la remettre en question mais pour la promouvoir. Certains demandent qu’elle soit intégrée à la devise de la République française : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité…

A travers cette exposition, le Conseil départemental de la Haute-Garonne propose un parcours historique qui n’a d’autre ambition que d’être un outil d’éducation populaire et le prétexte à engager les réflexions et les débats nécessaires avec toutes celles et ceux qui souhaitent que vive la laïcité.

Une exposition conçue par le Conseil départemental de la Haute-Garonne avec le concours de ses services : les Archives et la Médiathèque départementales de la Haute-Garonne et le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

Public adolescent – adulte

