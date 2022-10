D’après ARNAL, l’itinéraire d’un crayon rouge Médiathèque municipale de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

D’après ARNAL, l’itinéraire d’un crayon rouge Médiathèque municipale de Labège, 15 novembre 2022, Labège. D’après ARNAL, l’itinéraire d’un crayon rouge Mardi 15 novembre, 20h30 Médiathèque municipale de Labège

Entée libre selon les restriction sanitaires

un film de Christophe Vindis avec Ia participation de Denis Lavant Médiathèque municipale de Labège Rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Qui connait Arnal ? José Cabrero Arnal, Ie pére de Pif Ie Chien !

Qui a entendu parler de lui, Iu un article, vu une emission où l’on aurait cité son nom? Si Ie nom de cet artiste nous est effectivement peu familier, par

contre, ses créations, ses personnages de papier nous sont, eux, bien connus. Et c’est peut-étre parce que ces personnages sont si bien connus, si fortement inscrits dans nos mémoires, comme de vrais petits

copains d’enfance, qu’ils ont occulté leur créateur, l’homme qui les a fait naitre.

Arnal est un survivant des pires tragédies de notre époque. II a traversé I’horreur de deux guerres, I’enfer des camps. Poussé par I’Histoire sur les routes de l’exil, avec élégance et discrétion, il a malgré tout continué a réver et à faire réver, son crayon en étendard.

Ce documentaire brosse Ie portrait de ce dessinateur exceptionnel, véritable chroniqueur de son temps. Reconstruire I’histoire d’Arnal, un artiste de I’exil, c’est I’occasion de revenir sur notre propre histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T20:30:00+01:00

2022-11-15T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Médiathèque municipale de Labège Adresse Rue de l'Autan 31670 Labège Ville Labège lieuville Médiathèque municipale de Labège Labège Departement Haute-Garonne

Médiathèque municipale de Labège Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

D’après ARNAL, l’itinéraire d’un crayon rouge Médiathèque municipale de Labège 2022-11-15 was last modified: by D’après ARNAL, l’itinéraire d’un crayon rouge Médiathèque municipale de Labège Médiathèque municipale de Labège 15 novembre 2022 Labège Médiathèque municipale de Labège Labège

Labège Haute-Garonne