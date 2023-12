TIRAGES D’ART Médiathèque municipale de Frouzins Frouzins, 9 janvier 2024, Frouzins.

TIRAGES D’ART 9 janvier – 24 février 2024 Médiathèque municipale de Frouzins Entrée libre

Les tirages d’art que vous retrouverez dans cette exposition ont été réalisés par Les Multiples qui sont spécialisés dans l’édition d’images dessinées sous forme de tirages d’art sur papier d’archive en séries limitées. Les tirages sont réalisés à Toulouse selon un procédé d’impression à encres pigmentaires également appelé impression Giclée*. Il s’agit d’un procédé haute définition qui offre un rendu très proche du dessin original, alliant profondeur des couleurs et précision du détail.

De plus, la combinaison des encres pigmentaires et du papier d’archive permet une bonne résistance à la lumière et une garantie de stabilité dans le temps. Les artistes réuni·e·s par Les Multiples expriment leurs talents dans les domaines de l’illustration, la bande-dessinée et l’art contemporain. Leurs créations occupent la scène graphique actuelle (livres, expositions, presse, festivals…) et témoignent d’une grande vitalité picturale partout en France.

https://online.fliphtml5.com/wgsls/gdod/#p=1

