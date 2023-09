Si loin, si haut Médiathèque Municipale de Fronton Fronton, 22 octobre 2023, Fronton.

Si loin, si haut Dimanche 22 octobre, 15h00 Médiathèque Municipale de Fronton Entrée sur réservation

Cela tombe mal : il n’y a plus de bois pour le poêle…

Et si, pour une fois, c’était Touki qui allait chercher du bois dans la forêt ?

Grand-Bec va préparer un bon thé pendant ce temps-là.

Wouter van Reek, avec Grand-Bec et Touki, nous offre un duo étonnant, drôle et tendre. Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très humain.

Touki, lui, c’est plutôt un chien. Chacune de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse, en un mot : savoureuse !

C’est une amitié tout en nesse, de celle qui existe dans le silence, qui s’exprime par les actes, avec aussi parfois ses petites chamailleries,

ses mesquineries…

D’après les livres de Wouter van Reek (Ed. Bayard Jeunesse),

« Mauvais temps » et « La grande échelle ». Traduction : Joëlle Cariou

Comédiens Manipulateurs : Laurent Deville, Denis Lagrâce

Médiathèque Municipale de Fronton 36, rue Alain de Falguières 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 79 62 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00