Cet évènement est passé Wouter van Reek Médiathèque Municipale de Fronton Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne Wouter van Reek Médiathèque Municipale de Fronton Fronton, 22 septembre 2023, Fronton. Wouter van Reek 22 septembre – 14 décembre Médiathèque Municipale de Fronton Entrée libre Vous pourrez retrouver les personnages de « Grand-Bec et Touki » dans de nouvelles aventures. Cette exposition est une façon de prolonger le spectacle et d’offrir une véritable découverte de cet auteur Médiathèque Municipale de Fronton 36, rue Alain de Falguières 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 79 62 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T15:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Municipale de Fronton Adresse 36, rue Alain de Falguières 31620 Fronton Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Municipale de Fronton Fronton latitude longitude 43.839672;1.390132

Médiathèque Municipale de Fronton Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/