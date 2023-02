Exposition – La recette d’un livre Médiathèque Municipale de Fronton Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

La création d’un livre, sa fabrication, sa commercialisation, tout un monde expliqué sous la forme d’une recette de cuisine. Médiathèque Municipale de Fronton 36, rue Alain de Falguières 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres. De la création d’une histoire, en passant par l’impression jusqu’au livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque ! Comment auteur et illustrateur se partagent-ils les tâches ? A quoi servent les annotations sur les couvertures ? Où trouver des livres ? Cette exposition répond à toutes ces questions et bien plus encore. Suivez notre chef cuisinier Libris et venez goûter à la formidable aventure qu’est la connaissance d’un livre ! Public enfant et adolescent

