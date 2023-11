A la rencontre d’un auteur voyageur : Volodia Petropavlovsky Médiathèque municipale de Fontenilles Fontenilles, 24 novembre 2023, Fontenilles.

A la rencontre d’un auteur voyageur : Volodia Petropavlovsky Vendredi 24 novembre, 20h30 Médiathèque municipale de Fontenilles Entrée gratuite

Né en 1989 sur les bords de Loire, Volodia Petropavlovsky a toujours entretenu un lien privilégié avec les cours d'eau, nageant dans le fleuve et sillonnant ses rives dès son plus jeune âge. Géographe puis journaliste, il a découvert le monde de l'aventure à 17 ans à la lecture d'un récit de voyage. Après avoir sillonné les Alpes et la Laponie à pieds, il se lance dans une traversée solitaire de l'Alaska en canoë. Depuis, il continue de parcourir le monde, alternant voyages personnels et reportages pour la presse, notamment Grands Reportages et Trek magazine.

Médiathèque municipale de Fontenilles 7, avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

