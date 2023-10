« D’or et de couleurs » Médiathèque municipale de Fenouillet Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

« D'or et de couleurs » Médiathèque municipale de Fenouillet Fenouillet, 3 novembre 2023, Fenouillet. « D'or et de couleurs » Vendredi 3 novembre, 10h00 Médiathèque municipale de Fenouillet Entrée libre Un atelier proposé par les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Animé par Aline Bonafoux, artiste enlumineur professionnelle.

Pratiquée depuis le Moyen Âge, l’enluminure est un art subtil aux charmes particuliers : la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, la préparation des couleurs, leurs transparences. L’atelier vous permettra de composer une initiale enluminée (lettrine) et d’en aborder les différentes étapes de création. Pour débuter, aucune compétence particulière en dessin ou en peinture n’est nécessaire, seulement un peu de patience pour réussir… Médiathèque municipale de Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres-Dunkerque 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Médiathèque municipale de Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres-Dunkerque 31150 Fenouillet

