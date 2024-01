L’amour en toutes lettres Médiathèque municipale de Cugnaux Cugnaux, 2 février 2024, Cugnaux.

L’amour en toutes lettres Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité 1924-1943 Vendredi 2 février, 20h30 Médiathèque municipale de Cugnaux Entrée libre

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Martine Sévegrand est historienne, spécialisée dans l’histoire du catholicisme contemporain. Dans le cadre de ses recherches, elle découvre un jour un énorme classeur avec une étonnante indication manuscrite :« cas de conscience ».

Dans ce classeur, il y a des lettres adressées à l’Abbé Viollet le fondateur de l’Association du Mariage Chrétien. Des lettres provenant d’épouses ou de maris catholiques fervents, désemparés, en souffrance, devant certains discours des clercs au nom de la morale conjugale et ces fidèles souvent désespérés par les réponses de l’Eglise de plus en plus inadaptés aux conditions réelles de la vie de couple. Tout y est abordé ouvertement : le vice solitaire, la fraude, la toute nouvelle méthode Ogino, la chasteté du couple, le Devoir Conjugal, les souffrances de la femme.

Après les manifestations d’opinions controversées autour de la proposition de loi du Mariage pour tous, du ré-examen des conditions de l’IVG et la théorie du genre etc…, nous avons souhaité ré-entendre ces hommes et ces femmes si loin, si proches, à l’heure où la femme gagne des batailles, mais se voile aussi de certitudes ou de convictions martelées par l’extrême.

Médiathèque municipale de Cugnaux Place Léo Lagrange 31270 Cugnaux

