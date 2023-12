Alexandre le grand l’assassinat et la tombe perdue en signature à Contes Mediathèque Municipale de Contes Contes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Contes Alexandre le grand l’assassinat et la tombe perdue en signature à Contes Mediathèque Municipale de Contes Contes, 9 décembre 2023 08:00, Contes. Alexandre le grand l’assassinat et la tombe perdue en signature à Contes Samedi 9 décembre, 09h00 Mediathèque Municipale de Contes Entrée Libre L’auteur lauréat Alexandre Schoedler sera l’invité du 1ᵉʳ salon du livre de Contes, pour la signature de son nouveau livre historique, « Alexandre le grand, l’assassinat et la tombe perdue ». Suivi d’une interview et de débats avec l’auteur et les auteurs présents.

Mediathèque de Contes 9h -1800 Mediathèque Municipale de Contes 20 place Jean Allardi 06340 Contes Contes 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 91 74 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Alexandre le grand l'assassinat et la tombe perdue en signature à Contes
Samedi 9 décembre, 09h00
Mediathèque Municipale de Contes
Entrée Libre

